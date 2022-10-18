В Минцифры заявили об отсутствии планов по блокировке YouTube в РФ

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Минцифры по-прежнему не имеет планов по ограничению доступа к видеохостингу YouTube в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что глава Минцифры Максут Шадаев в конце сентября уже говорил об отсутствии соответствующих намерений.

"Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет", – говорится в сообщении.

18 октября аккаунты Совета Федерации РФ на видеохостинге YouTube заблокировали из-за санкций. Все материалы с каналов были удалены. До этого на площадке были заблокированы каналы, связанные с телеканалом RT и агентством Sputnik.

Реагируя на этот шаг, глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию Алексей Пушков заявил, что намерен обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением о блокировке YouTube в России. По его словам, речь может идти о временной блокировке в качестве последнего предупреждения.

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