В Совфеде прокомментировали возможность блокировки YouTube в РФ

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Серьезные основания для блокировки в России видеохостинга YouTube в настоящее время отсутствуют, заявил сенатор Александр Башкин.

"Россия – открытое государство, оно приветствует конкуренцию. Так что пусть YouTube работает", – цитирует его РИА Новости.

Парламентарий также отметил необходимость соблюдения видеохостингом законодательства РФ, "тогда и не придется закрывать".

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), президент исследовательской и технологической компании "Крибрум" Игорь Ашманов заявил, что в России видеохостинг YouTube может быть заблокирован к осени.

По его словам, это произойдет, когда появится замена среди отечественных сервисов.

До этого замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что американская компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube еще не перешли черту, после которой последует их блокировка на территории России.

Он отметил, что Россия не заинтересована в блокировках, она выступает за равные условия для всех, а также за соблюдение российского права отечественными и зарубежными компаниями.

