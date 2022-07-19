YouTube в РФ могут заблокировать к осени – СПЧ

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В России видеохостинг YouTube может быть заблокирован к осени, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), президент исследовательской и технологической компании "Крибрум" Игорь Ашманов.

По его словам, это произойдет, когда появится замена среди отечественных сервисов.

"Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет (запрещенный. – Прим. ред.) контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео "ВКонтакте" станет более или менее самостоятельным хостингом", – приводит слова Ашманова ТАСС.

Накануне Мировой суд Таганского района столицы оштрафовал Google более чем на 21 миллиард рублей за повторное неудаление запрещенных данных.

22 июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за повторное неудаление запрещенных материалов. Тогда в отношении компании составили протокол по части 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. На конец июня неудаленными оставались свыше 7 тысяч противоправных материалов.

В июле суд оштрафовал Google на 60 000 рублей за публикацию личных данных блогера Ильи Ремесло без его согласия.

