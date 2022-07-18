Суд оштрафовал Google еще на 21 млрд руб

15:10
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Google оштрафовали более чем на 21 миллиард рублей за повторное неудаление запрещенных данных. Решение вынес Мировой суд Таганского района столицы, сообщает РИА Новости.
"Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 миллиарда 77 миллионов 392 тысяч 317 рублей 80 копеек", – сказал судья Тимур Вахрамеев.
22 июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за повторное неудаление запрещенных материалов. Тогда в отношении компании составили протокол по части 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. На конец июня неудаленными оставались свыше 7 тысяч противоправных материалов.
В июле суд оштрафовал Google на 60 000 рублей за публикацию личных данных блогера Ильи Ремесло без его согласия. По данным материала дела, на YouTube-канале "Навальный Лайф" был опубликован личный телефон Ремесло. После этого блогер написал заявление в Роскомнадзор с просьбой привлечь Google к ответственности.
Google оштрафовали на 11 млн рублей за фейки о спецоперации
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