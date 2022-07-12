В Минцифры предложили ввести штраф за утечку личных данных пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минцифры внесло предложение об установлении штрафов за утечку конфиденциальной информации пользователей. Взыскание может стать соразмерным объему информации, попавшей в Сеть, сообщили в телеграм-канале Минцифры.

В ведомстве готовят версию будущего законопроекта. В рамках его разработки также утвердят объект утечки информации и особенности установления вины организации, передавшей данные.

"Например, оператор мобильной связи хранит данные, содержащие номер телефона и ФИО абонента, но "утечь" такие данные могут и из базы интернет-магазина", – прокомментировали в Минцифры.

Как отметили в ведомстве, злоумышленники могут продавать "наборы", составленные из разных баз и утекшие из определенных предприятий данные.

Ранее зарегистрированных в Telegram предупредили о высокой вероятности кражи конфиденциальной информации с помощью чат-ботов. Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов уточнил, что перед отправкой данных пользователям необходимо удостовериться в подлинности бота.