Суд оштрафовал Zoom за отказ локализовать данные пользователей РФ

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Столичный суд оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на один миллион рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной по части 8 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Невыполнение предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ").

Ранее суд оштрафовал Google на 60 000 рублей за публикацию личных данных блогера Ильи Ремесло без его согласия. По данным материала дела, на YouTube-канале "Навальный Лайф" был опубликован личный телефон Ремесло. После этого блогер написал заявление в Роскомнадзор с просьбой привлечь Google к ответственности.

