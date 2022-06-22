Роскомнадзор составил протокол против Google за неудаление запрещенных материалов

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Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за повторное неудаление запрещенных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении компании составили протокол по части 5 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.

"Такое правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании в России. Протокол будет передан в суд для рассмотрения и определения суммы штрафа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент неудаленными остаются свыше 7 000 противоправных материалов.

Ранее суд оштрафовал Google на 15 миллионов рублей за отказ локализовать в России данные пользователей. Суд признал виновным Google в административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Кроме того, мессенджеру Threema назначен штраф в размере 800 тысяч рублей из-за отказа соблюдать идентификацию по номеру телефона пользователя.

