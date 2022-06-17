Российская "дочка" Google подала в суд заявление о банкротстве

Фото: depositphotos/wolterke

Российская дочерняя компания Google подала заявление в суд о банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Уточняется, что в суд заявление поступило 16 июня, дата его рассмотрения назначена не была.

Ранее сообщалось, что российская структура Google начала процесс банкротства. С 22 марта текущего года компания предвидит собственное банкротство и не может исполнять обязательства, а также требования о выплате выходных пособий и оплате труда сотрудников.

При этом компания отмечала, что продолжит работать в России, несмотря на начало процедуры банкротства и закрытие офиса.

