Google продолжит работать в России после начала процедуры банкротства

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Google продолжит работать в России, несмотря на начало процедуры банкротства и закрытие офиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По его словам, Google некоторое время назад приостановил большинство коммерческих операций в РФ. Арест же банковского счета российской структуры компании сделал невозможным функционирование офиса, сохранение сотрудников и оплату труда в РФ.

"Вместе с тем мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, и мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты", Android и Play, нашим пользователям", – отметил представитель компании.

Ранее сообщалось, что российская структура Google начала процесс банкротства. С 22 марта текущего года компания предвидит собственное банкротство и не может исполнять обязательства, а также требования о выплате выходных пособий и оплате труда сотрудников.

