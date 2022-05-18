15:10
Фото: depositphotos/prykhodov
Google продолжит работать в России, несмотря на начало процедуры банкротства и закрытие офиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
По его словам, Google некоторое время назад приостановил большинство коммерческих операций в РФ. Арест же банковского счета российской структуры компании сделал невозможным функционирование офиса, сохранение сотрудников и оплату труда в РФ.
"Вместе с тем мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, и мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты", Android и Play, нашим пользователям", – отметил представитель компании.
Ранее сообщалось, что российская структура Google начала процесс банкротства. С 22 марта текущего года компания предвидит собственное банкротство и не может исполнять обязательства, а также требования о выплате выходных пособий и оплате труда сотрудников.
Google продолжит работать в России после начала процедуры банкротства
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