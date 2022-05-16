Эксперт не исключил блокировки российского магазина приложений со стороны Google

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Не исключено, что Google может заблокировать работу российского магазина приложений на базе Android, поэтому необходимо подумать о переносе NashStore на отечественную ОС. Об этом в беседе с РИА Новости заявил соучредитель IT-компании Vinteo Дмитрий Серый.

"Сейчас все-таки ОС Android и ее контроль со стороны Google вызывают определенные опасения, и при самом негативном сценарии американская корпорация может заблокировать не только отдельные приложения, но и маркетплейсы", – объяснил эксперт.

Дальнейшее развитие NashStore должно заключаться в его переносе на отечественную операционную систему, считает Серый. Это, по его словам, позволит создать на отечественном рынке полностью независимое от иностранных компаний решение.

16 мая в России заработал магазин NashStore, который является российским аналогом Google Play. На данный момент в нем для скачивания доступно более тысячи приложений. В их числе – приложения "Банки.ру", "Альфа-Банк", Rutube, "Онлайн-кинотеатр Wink", "ПСБ-Бизнес", "Сбермаркет", "Совкомбанк" и другие. Система оплаты цифровых товаров тем не менее станет доступна чуть позже.

