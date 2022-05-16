В России заработал отечественный магазин приложений NashStore

Фото: портал мэра и правительства Москвы

АНО "Цифровые платформы" открыла общий доступ к магазину NashStore, который является российским аналогом Google Play. Магазин позволяет скачивать приложения на смартфоны, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Магазин приложений NashStore теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. <…> Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции, многие ИТ-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок", – рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

В настоящий момент в NashStore доступны для скачивания более тысячи приложений. В их числе – приложения "Столото", "Банки.ру", "Альфа-Банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефти"), Rutube, "Онлайн-кинотеатр Wink", "ПСБ-Бизнес", "Сбермаркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и т. д. Система оплаты за цифровые товары пока недоступна. Она появится в магазине в ближайшее время.

В АНО "Цифровые платформы" подчеркнули, что Google уже ограничивает установку альтернативных магазинов приложений на Android. В связи с этим для установки NashStore необходимо разрешить устройству устанавливать приложения из неизвестных источников. Сделать это можно в настройках смартфона.

"Для нас важно сделать экосистему, в которой будет интересно и комфортно не только крупным игрокам отрасли, но и стартапам. Мы этому уделяем отдельное повышенное внимание. При этом наша система безопасности проверяет приложения на вредоносную активность. В случае выявления угроз оно не проходит модерацию и не попадает на витрину магазина", – заключил директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.

В марте платформы AppStore и Google Play ограничили свою деятельность в РФ. Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Оплачивать новые подписки россияне больше не могут, однако доступ к ранее приобретенным приложениям сохранился.

В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создания российской платформы для скачивания приложений для смартфонов.