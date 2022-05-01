В России проведут эксперимент по предоставлению доступа к открытому ПО

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Фото: depositphotos/belchonock
Россия проведет эксперимент по предоставлению права использования открытого программного обеспечения, принадлежащего РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов, передает РИА Новости.
Открытие ПО – программное обеспечение с открытым исходным кодом, который доступен для просмотра, изменения и изучения.
Уточняется, что эксперимент продлится два года – с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года. Его задачами является создание в стране условий для публикации открытого отечественного программного обеспечения в целях свободного использования, распространения и модификации.
В частности, планируется создать национальный репозиторий, который будет предназначен для свободной публикации и сопровождения хранилищ исходных текстов ПО. Предполагается, что там же будут храниться дополнительные данные, которые физлица и юрлица используют при управлении процессами создания, изменения и хранения программного обеспечения.
Участие в эксперименте примут министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Российский фонд развития информационных технологий, МВД и Росреестр.
Ранее главы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин заявил, что России необходим суверенитет от всех возможных цифровых экспансий. Он добавил, что необходимо выработать предложения, которые кардинально изменят ситуацию, сложившуюся в настоящее время в области цифрового обеспечения в стране.
По мнению замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ, цифровое пространство в России наполнено вражескими системами и программами, от которых необходимо избавиться в целях обеспечения обороноспособности государства в данной сфере.
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