Минцифры РФ разрабатывает аналог Google Play совместно с IT-компаниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о разработке совместно с IT-компаниями аналога Google Play.

"Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего с группой VK – она взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Шадаев отметил важность создания полноценной экосистемы, которая развивалась бы сама и регулировалась бы крупнейшими участниками рынка. Кроме того, до конца мая будет запущена бета-версия российского магазина приложений, добавил он.

Ранее Михаил Мишустин поручил разработать российский магазин приложений к 1 июня. Его разработка будет осуществляться под контролем Минцифры РФ, магазин станет альтернативой иностранным платформам AppStore и Google Play.

В марте платформы AppStore и Google Play ограничили свою деятельность в РФ. Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Оплачивать новые подписки россияне больше не могут, однако доступ к ранее приобретенным приложениям сохранился.