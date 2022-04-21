Мишустин поручил разработать российский магазин приложений к 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отечественный магазин приложений для мобильных устройств должен быть создан к 1 июня, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Уточняется, что его разработка будет осуществляться под контролем Минцифры РФ, магазин станет альтернативой иностранным платформам App Store и Google Play.

В марте платформы AppStore и Google Play ограничили свою деятельность в РФ. Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Оплачивать новые подписки россияне больше не могут, однако доступ к ранее приобретенным приложениям сохранился.

В Google пояснили, что оплаченные услуги будут действовать до истечения срока. Однако оплата следующего периода произведена не будет, пользователи потеряют подписку. Льготный период услуги также будет действовать до момента его истечения.

Ситуация осложнилась, когда ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.