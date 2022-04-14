Аналитик заявил, что техника Apple может стать бесполезной в России

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что техника американской компании Apple может стать бесполезной в России.

"Нас хотят де-факто отключить от возможности платить с телефона, с умных устройств [на iOS]. <...> iPhone для нашей страны умирает", – цитирует его RT.

При этом эксперт отметил, что конкурирующую операционную систему Android невозможно отключить от бесконтактных платежей. Устройства на ней будут развиваться и работать по-прежнему.

В конце марта 2022 года Apple уведомила Национальную систему платежных карт о приостановке поддержки карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay. Ранее от него отключили карты Visa и MasterCard.

12 сообщалось, что в магазине приложений для устройств от Apple App Store больше нельзя скачать приложение "Сбербанк Онлайн". Оно также не будет получать централизованные обновления через маркет.

