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Технологии

15:23

Мишустин заявил о необходимости создания аналога App Store и Google Play в РФ

властьтехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создания российской платформы для скачивания приложений для смартфонов. Сделать это нужно на фоне возможного прекращения деятельности AppStore и Google Play в РФ, сообщил премьер в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.

"Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что AppStore и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения. Мы все это можем", – призвал председатель правительства.

Он отметил, что подобный онлайн-магазин может заработать в России уже этим летом, добавив, что держит этот вопрос на личном контроле.

"К лету, обещали, он должен уже работать. Соответственно, наши разработчики получат свою точку, через которую смогут скачивать приложения и заниматься дальнейшей разработкой", – пояснил Мишустин.

Глава кабмина выразил уверенность в том, что не все ИТ-специалисты покинут Россию. Также он призвал создавать в РФ собственную экосистему.

"Ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать", – заключил премьер-министр.

В марте платформы AppStore и Google Play ограничили свою деятельность в РФ. Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Оплачивать новые подписки россияне больше не могут, однако доступ к ранее приобретенным приложениям сохранился.

Также по российским картам стала недоступна покупка платных приложений в AppStore. Россиянам посоветовали заранее положить деньги на Apple ID или пополнять свою учетную запись по номеру телефона.

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