Netflix стал недоступен россиянам в App Store и Google Play

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Приложение стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix стало недоступно россиянам в App Store и Google Play. Об этом сообщает "Газета.ру".

Приложение больше не отображается при поиске.

В начале марта стало известно, что стриминговый сервис Netflix временно останавливает работу на территории России. Причиной стали события вокруг Украины.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

