Сбер, "Яндекс" и VK претендуют на создание отечественного магазина приложений – СМИ

10:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Правительство РФ пока не выбрало разработчика для создания отечественного аналога App Store и Google Play, однако известно, что в переговорах участвуют как минимум три крупные российские компании. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Речь идет о Сбере, "Яндексе" и VK. Известно, что первый ведет разработку на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore.
"Яндекс" между тем может перезапустить существовавший на базе Android с 2013 по 2020 год "Яндекс.Store". К моменту его открытия компания специально выкупила права у Opera Store на 40 тысяч приложений, а сам магазин предустанавливался на устройства некоторых производителей. В свою очередь, VK заявили, что в мае намерены представить свою платформу для разработчиков приложений. Эксперты между тем полагают, что в случае с соцсетью логичнее запустить магазин на базе существующей платформы MY.Games, однако в компании судьбу игрового направления пока не решили.
По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, маркетплейс приложений не требует сложной разработки, однако трудность заключается в соглашениях с создателями программы. На их привлечение может уйти несколько лет.
Замглавы Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков в беседе с "Коммерсантом" отметил, что создание отечественного магазина приложений поможет только в случае с Android, для устройств Apple это будет сопоставимо с их блокировкой. Однако, считает он, в обоих случаях доверие пользователей к операционным системам будет подорвано, поэтому российским разработчикам следует сосредоточиться на создании собственной ОС.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создания российской платформы для скачивания приложений для смартфонов. Сделать это нужно на фоне возможного прекращения деятельности AppStore и Google Play в России. По словам главы кабмина, подобный онлайн-магазин может заработать в стране уже летом, данный вопрос он держит на личном контроле.
В марте платформы AppStore и Google Play ограничили свою деятельность в РФ. Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Оплачивать новые подписки россияне больше не могут, однако доступ к ранее приобретенным приложениям сохранился.
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