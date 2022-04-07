Шесть сервисов Google будут маркировать за нарушение законов РФ

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Меры понуждения в отношении компании Google затронут шесть ее сервисов. Их перечень опубликован на сайте Роскомнадзора.

В частности, речь идет непосредственно об одноименной поисковой системе, а также о магазине приложений Google Play, видеохостинге YouTube, почтовом клиенте Gmail, стриминговом сервисе YouTube Music и мессенджере Google Chat.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор принял ряд мер понуждения информирующего и экономического характера в отношении Google LLC за систематические нарушения законодательства РФ. В частности, компании теперь запрещено распространять на территории России рекламу своих продуктов, а поисковые системы должны будут информировать пользователей о том, что Google и ее сервисы нарушают российское законодательство.

В ведомстве напомнили, что IT-гигант игнорирует требования об удалении запрещенного контента с площадки YouTube, а также осуществляет цензуру российских СМИ и ресурсов, блокируя их каналы на видеохостинге и удаляя записи.

В начале марта европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. До этого видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов.

Позже в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов и обеспечить доступ к ним для российских пользователей, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга. Реакции от компании не последовало.

