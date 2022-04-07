В Google назвали причину блокировки записи брифинга Захаровой на YouTube

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

YouTube ограничил доступ к записи брифинга официального представителя министерства иностранных дел РФ в связи с нарушением принципов сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Google.

"Наши принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или умаляющий значимость хорошо задокументированных эпизодов насилия, и мы удаляем контент в отношении событий на Украине, который нарушает эту политику", – отметили в компании.

Накануне видеохостинг ограничил доступ к записи брифинга официального представителя МИД РФ от 17 марта текущего года. Мария Захарова назвала случившееся очередным актом цензуры в отношении российских ресурсов, а также предположила, что блокировка может быть связана с данными о биолабораториях на Украине, о которых шла речь на брифинге и которые скрывают на Западе.

1 марта европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. До этого видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов.

Позже в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов и обеспечить доступ к ним для российских пользователей, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга.

