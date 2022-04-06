YouTube варварски нарушил нормы, запретив доступ к записи брифинга МИД РФ – Захарова

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Видеохостинг YouTube варварски нарушил нормы, запретив доступ к записи брифинга министерства иностранных дел России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
"Сегодня видеохостинг YouTube совершил очередной акт неприкрытой цифровой цензуры в отношении верифицированного аккаунта МИД России. YouTube заблокировал доступ к записи моего брифинга от 17 марта. Запрет мотивирован некими... нарушениями правил сообщества. Что, простите? А именно... заботой о недопущении дискриминационных высказываний", – отметила представитель МИД РФ.
По ее словам, IT-гиганты США, цензурируя контент российских госорганов, показали тотальную беспринципность.
"Данный инцидент еще раз демонстрирует абсолютную беспринципность американских IT-гигантов, их полную вовлеченность в ведущуюся против России информационную войну", – отметила Захарова.
Она выразила мнение, что блокировка могла быть связана с данными о биолабораториях на Украине, о которых шла речь на брифинге, так как от аудитории западных государств скрывают подобные сведения.
"Это же просто какое-то варварское нарушение основополагающих норм свободного доступа к информации со стороны площадки", – заключила Захарова.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Google вернуть в поиске выдачу сайтов МВД и Минобороны России, а также объяснить, почему эти ограничения введены. Ведомство расценило это как проявление антироссийской позиции американской ИТ-компании в информационной войне против РФ.
Позднее в Google сообщили, что не блокируют в выдаче своего поисковика ссылку на сайт Минобороны России. Там объяснили, что при определенных поисковых запросах сайт может не отображаться в результатах поиска из-за того, что веб-страница блокирует системы Google и не позволяет им найти ее.
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