В Google сообщили, что сайт Минобороны России не удалялся из поисковой выдачи

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В Google заявили, что не блокируют в выдаче своего поисковика ссылку на сайт Минобороны России, сообщает ТАСС.

В компании пояснили, что при определенных поисковых запросах сайт может не отображаться в результатах поиска из-за того, что веб-страница блокирует системы Google и не позволяет им обнаружить ее.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Google вернуть в поиске выдачу сайтов МВД и Минобороны России, а также объяснить, почему эти ограничения введены. Ведомство расценивает это, как проявление антироссийской позиции американской ИТ-компании в информационной войне против РФ.