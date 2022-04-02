РКН не будет вводить новые ограничения против YouTube при выполнении им всех требований

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Роскомнадзор не станет вводить новые ограничительные меры в отношении YouTube, если видеохостинг будет исправно удалять запрещенный контент и восстановит доступ к каналам российских СМИ и других ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга. Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ, то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время насчитывается свыше 10 тысяч экстремистских материалов, которые сервис не удалил по требованию Роскомнадзора. Кроме того, заблокированными остаются 36 каналов российских СМИ и общественных деятелей. По данным ведомства, площадка тщательно модерирует пророссийский контент, игнорируя агрессивные антироссийские видео.

1 марта европейский офис компании Google принял решение о блокировке YouTube-каналов, связанных с телеканалом RT и информационным агентством Sputnik. До этого видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов.

Позже в Роскомнадзоре потребовали от Google снять ограничения YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов и обеспечить доступ к ним для российских пользователей, а также прекратить распространение угроз в адрес россиян на площадке видеохостинга. Реакции от компании тем не менее не последовало. Накануне ведомство снова повторило данные требования.

