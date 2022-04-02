В Минобрнауки заявили, что письмо о переносе контента вузов с YouTube было рекомендацией

Фото: depositphotos/pashapixel

В министерстве науки и высшего образования России объяснили разосланное вузам письмо, в котором содержалась рекомендация до 4 апреля перенести контент с YouTube на российские платформы VK.Video и Rutube. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

"Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube", – говорится в сообщении.

Директор департамента координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки Андрей Толмачев отметил, что вузам было предложено переносить свой видеоконтент на отечественные платформы в связи с трендом на импортозамещение.

"Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов. Решение о переносе видео в другие сервисы носит рекомендательный характер", – подчеркнул Толмачев.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов выступил с предложением разрешить российским студентам в 2022 году сдавать дипломные работы в электронном виде. Письмо с соответствующей инициативой Милонов направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Депутат напомнил, что в связи с экономическими сложностями, связанными с нарушением логистических цепочек поставок сырья, в России наблюдается повышение розничных цен на бумагу. Он отметил, что подготовка к защите дипломных работ требует от студентов распечатки многостраничных документов, причем зачастую ее требуется делать несколько раз по причине внесения правок.

