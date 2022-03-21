Глава Минобрнауки РФ рекомендовал вузам проверить знания студентов после удаленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рекомендовал вузам провести срез знаний студентов после удаленки. Он отметил, что два года пандемии сказались на качестве образования.

"Сегодня нужно поработать индивидуально со студентами, провести срез знаний. Это время нужно продуктивно использовать для устранения пробелов. Студенты должны быть активно вовлечены в исследовательскую деятельность", – цитирует Фалькова ведомство в телеграм-канале.

Также министр призвал оказывать психологическую помощь студентам и преподавателям, особенно тем, кто прибыл из других стран, в том числе из Украины.

Ранее Валерий Фальков сообщил о проработке вопроса увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре. По его словам, это решение уже поддержано на всех уровнях. Глава Минобрнауки РФ выразил надежду, что данное решение будет проработано в течение 2–3 недель.

