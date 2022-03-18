Минобрнауки РФ проработает вопрос увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре

18 марта, 20:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил о проработке вопроса увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре. По его словам, это решение уже поддержано на всех уровнях.
Фальков отметил, что в новом учебном году на бюджет поступят более 75 тысяч будущих педагогов.
"Сейчас мы очень внимательно анализируем меры поддержки системы высшего образования, университетов и науки. Мы отдельно прорабатываем возможность выделения дополнительных бюджетных мест в магистратуру и аспирантуру с тем, чтобы дать возможность выпускникам бакалавриата, в том числе по педагогическим направлениям и специальностям, в этом году иметь еще больше возможностей для обучения на бюджетных местах", – цитирует министра Агентство "Москва".
Фальков выразил надежду, что данное решение будет проработано в течение 2–3 недель.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой оказать финансовую поддержку абитуриентам, которые поступят на платные отделения высших учебных заведений в 2022 году. Так, парламентарий предложил предоставлять скидку 50% на обучение по платным программам.
Попавшие в трудную ситуацию иностранные студенты продолжат обучение в вузах РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: