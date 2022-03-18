Минобрнауки РФ проработает вопрос увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил о проработке вопроса увеличения бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре. По его словам, это решение уже поддержано на всех уровнях.

Фальков отметил, что в новом учебном году на бюджет поступят более 75 тысяч будущих педагогов.

"Сейчас мы очень внимательно анализируем меры поддержки системы высшего образования, университетов и науки. Мы отдельно прорабатываем возможность выделения дополнительных бюджетных мест в магистратуру и аспирантуру с тем, чтобы дать возможность выпускникам бакалавриата, в том числе по педагогическим направлениям и специальностям, в этом году иметь еще больше возможностей для обучения на бюджетных местах", – цитирует министра Агентство "Москва".

Фальков выразил надежду, что данное решение будет проработано в течение 2–3 недель.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой оказать финансовую поддержку абитуриентам, которые поступят на платные отделения высших учебных заведений в 2022 году. Так, парламентарий предложил предоставлять скидку 50% на обучение по платным программам.

