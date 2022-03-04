В Госдуме предложили предоставить скидку на обучение первокурсникам 2022 года

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой оказать финансовую поддержку абитуриентам, которые поступят на платные отделения высших учебных заведений в 2022 году. Об этом сообщает RT.
В обращении к главе министерства науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову парламентарий напомнил, что Запад применил жесткие экономические санкции в отношении российских компаний, банков, а также физлиц.
Целью таких ограничений, по мнению Власова, является ослабление национальной экономики РФ и нанесение финансового ущерба россиянам.
Однако, отметил депутат, уже совсем скоро сотни тысяч россиян будут поступать в университеты. Кроме того, для них текущий год является одним из важнейших, так как он определит их дальнейшую профессиональную жизнь.
"В целях поддержки данных граждан и исходя из возможностей федерального бюджета прошу вас оценить целесообразность предоставления абитуриентам, которые поступят на платные отделения высших учебных заведений в 2022 году, скидки в 50% на оплату обучения по программам первого курса", – заявил Власов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об отчислениях россиян из зарубежных вузов, а также их травле в странах ЕС из-за ситуации с Украиной. После этого в министерстве образования и науки РФ заявили, что отчисленные из высших учебных заведений за рубежом студенты продолжат учиться в ведущих университетах России бесплатно.
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