В Рособрнадзоре исключили отмену ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На сегодняшний день отсутствуют основания для переноса или отмены ОГЭ и ЕГЭ, сообщили ТАСС в Рособрнадзоре.

"Рособрнадзор постоянно следит за ситуацией. В случае изменения эпидемиологической ситуации на территории РФ действующие организационно-технологические решения, связанные с проведением итоговой аттестации, могут быть изменены", – говорится в сообщении.

В ведомстве при этом уточнили, что итоговое собеседование по русскому языку для учеников 9-х классов проведут в три дня: 9 февраля, 9 марта и 16 мая.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что необходимости вводить дополнительные ограничения в вузах из-за коронавируса, в том числе из-за штамма "Омикрон", сейчас нет.

По его словам, университеты адаптировались, все необходимые решения принимаются. Оценивая влияние коронавируса на систему высшего образования, министр высказал мнение, что она стала более децентрализованной.

