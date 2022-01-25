В Рособрнадзоре исключили отмену ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

12:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На сегодняшний день отсутствуют основания для переноса или отмены ОГЭ и ЕГЭ, сообщили ТАСС в Рособрнадзоре.
"Рособрнадзор постоянно следит за ситуацией. В случае изменения эпидемиологической ситуации на территории РФ действующие организационно-технологические решения, связанные с проведением итоговой аттестации, могут быть изменены", – говорится в сообщении.
В ведомстве при этом уточнили, что итоговое собеседование по русскому языку для учеников 9-х классов проведут в три дня: 9 февраля, 9 марта и 16 мая.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что необходимости вводить дополнительные ограничения в вузах из-за коронавируса, в том числе из-за штамма "Омикрон", сейчас нет.
По его словам, университеты адаптировались, все необходимые решения принимаются. Оценивая влияние коронавируса на систему высшего образования, министр высказал мнение, что она стала более децентрализованной.
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