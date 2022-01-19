В Петербурге дали рекомендации по переводу школьников на дистант

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рекомендовало школам переводить детей на дистанционный формат обучения на семь дней, если заболел даже один ученик. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова посоветовала не приводить ребенка в школу или детский сад, если у него появились признаки ОРВИ или кто-то болеет дома.

По данным администрации, обстановка по заболеваемости в образовательных учреждениях ухудшилась за неделю. 10 января на дистанционном обучении находились два класса. При этом болели 85 педагогов и 400 детей. На сегодняшний день на дистанционном обучении находятся 209 классов. Заболели 1 100 школьников и 390 учителей.

"Вирус сейчас ведет себя по-другому, он очень быстрый. Когда инкубационный период был 5–8 дней, у нас было хоть какое-то время для принятия решений. Сейчас 2–3 дня, и может слечь вся семья или целый класс. Поэтому наша сегодняшняя задача – напомнить про четкое соблюдение тех мер, которые мы отработали в сентябре 2020 года", – отметила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

В настоящее время на входе в образовательное учреждение города проверяют признаки заболевания, использование средств личной гигиены. Кроме того, в школах дезинфицируют поверхности и проветривают помещения, а также исключают контакты коллективов разных классов.

Ранее в статистической службе Великобритании заявили о высоком уровне повторного заражения штаммом коронавируса "Омикрон". В период с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года риск повторного заражения новым вариантом вируса был в 16 раз выше, чем "Дельтой" в период с 17 мая по 19 декабря 2021 года. При этом зараженные "Омикроном" реже теряли обоняние и вкус.

