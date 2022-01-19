Эксперты заявили о высоком риске повторного заражения "Омикроном"

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В статистической службе Великобритании заявили о высоком уровне повторного заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает РИА Новости.

В период с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года риск повторного заражения новым вариантом вируса был в 16 раз выше, чем "Дельтой" в период с 17 мая по 19 декабря 2021 года. При этом зараженные "Омикроном" реже теряли обоняние и вкус.

Кроме того, привитые от коронавируса любой вакциной 15–90 дней назад и вторым компонентом Pfizer 15–180 дней назад реже получали положительный ПЦР-тест. При этом невакцинированные в период с 2 июля 2021 года по 9 января 2022 года в два раза чаще заражались повторно.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что Россия пока находится в начале роста заболеваемости коронавирусом.

По его словам, "Омикрон"-штамм выходит на лидирующие позиции в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом за Уралом и в Сибири преимущественно распространен "Дельта"-вариант.

