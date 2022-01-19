РФ находится в начале роста заболеваемости "Омикроном" – эксперт

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что Россия пока находится в начале роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы еще <...> не достигли тех показателей, которые характеризовали эпидситуацию с "Дельтой" за аналогичный промежуток времени", – подчеркнул специалист.

По словам Горелова, "Омикрон"-штамм выходит на лидирующие позиции в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом за Уралом и в Сибири преимущественно распространен "Дельта"-вариант.

В России за последние сутки выявили 33 899 случаев коронавируса. В 5 376 (15,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб. На Москву приходятся 8 795 новых случаев COVID-19.