В Москве выявлено 8 795 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За последние сутки в Москве выявили 8 795 новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В столице за сутки госпитализирован 861 человек. На ИВЛ находятся 504 пациента. Скончался за минувшие 24 часа 71 человек с коронавирусом.

При этом после прохождения лечения выздоровели еще 1 997 человек. Общее количество вылечившихся от инфекции людей увеличилось до 1 913 326.

За последние сутки в России подтвердили 33 899 случаев коронавируса, в 5 376 (15,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, на Чукотке и в Забайкальском крае.