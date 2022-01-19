Инфекционист рассказала, какие препараты принимать при признаках "Омикрона"

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Главный инфекционист Депздрава Светлана Сметанина посоветовала принимать жаропонижающие и противовирусные препараты, а также пить много жидкости при появлении первых признаков штамма коронавируса "Омикрон". Об это сообщает ТАСС.

По словам инфекциониста, симптоматика "Омикрона" схожа с классическим проявлением ОРВИ.

"Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)", – рассказала Сметанина.

По ее словам, если температура выше 38 градусов держится больше трех дней и не помогают жаропонижающие препараты, нужно обратиться к врачу.

При першении в горле Сметанина посоветовала полоскать горло и принимать средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами. А при заложенности носа использовать сосудосуживающие капли, а также промывать нос растворами на основе морской воды.

Инфекционист отметила, что в дополнение к симптоматической терапии можно использовать и противовирусное лечение. Это препараты с действующим веществом интерферон-альфа в виде капель, спреев.

"Другая группа – это противовирусные средства с широким спектром активности, например умифеновир. Он препятствует взаимодействию вируса с клетками организма", – сказала специалист, добавив, что также противовирусным действием обладает препарат с действующим веществом риамиловир.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нельзя утверждать, что новый штамм коронавируса "Омикрон" реже вызывает тяжелое течение заболевания. По его словам, сообщения о более легком течении болезни приходят из стран, где вакцинированы 60–80% населения.

При этом, по словам замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, в России у "Омикрона" могут появиться новые особенности, поэтому россияне, возможно, перенесут это заболевание не так, как жители других стран. Руженцова подчеркнула, что предварительные данные свидетельствуют о том, что "Омикрон" в первую очередь распространяется среди невакцинированных граждан.

