Уральские ученые заявили о новой мутации "Омикрона"

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Новая мутация "Омикрон"-штамма ВА2 начала вытеснять главный "южноафриканский" подвид COVID-19. Об этом заявил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
Эксперт уточнил, что у ВА2 есть сильные отличия в спайк-белке и в скорости распространения.
"Это лучшее доказательство того, что на одном "южноафриканском" штамме пандемия не закончится, "Омикрон“ точно не будет последним, поскольку даже за столь короткое время уже сумел подразделиться на подварианты", – сообщил специалист Ura.ru.
Токарев подчеркнул, что ВА2 начал вытеснять стандартный "Омикрон" в Дании, больше проявлять активность в Великобритании, Швеции и Израиле.
В свою очередь, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что развитие "Омикрона" пошло по боковым веткам не просто так, это связано с тем, что это вирус-"мутант", который на протяжении нескольких месяцев дозревал в организме животного или больного иммунодефицитом человека.
По словам эксперта, несмотря на то, что на сегодняшний день доминирует "Омикрон", а не "Дельта", последний штамм еще, вероятно, проявится.
"Дельта" ушла из повестки, но мы понимаем, что остаточное количество вирусов где-то может циркулировать. То есть штамм скроется, а потом даст супермутацию. Следующий потомок "Дельты" может быть какой-нибудь боковой", – отметил Крючков.
Новую мутацию "Омикрон"-штамма обнаружили в шведском городе Упсале. Подвариант зарегистрировали у трех человек. По словам представителя лаборатории Матса Мартинеля, в Упсале может быть больше случаев заражения этим штаммом. Так как новый подвариант требует более глубокого секвенирования, есть вероятность того, что у некоторых заразившихся его не выявили.
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