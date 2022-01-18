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Москва 24

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Общество

16:35

Эксперт ВОЗ рассказал о невидимой разновидности "Омикрона"

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В одной из разновидностей штамма коронавируса "Омикрон" отсутствует делеция – выпадение аминокислот 69–70 в гене S-белка. Об этом "Ленте.ру" рассказал представитель ВОЗ.

Речь идет о мутации ВА.2, которую ученые рассматривают не отдельно, а в комплексе с другими подвидами. По словам ученых, именно это отличие разновидности от стандартных версий штамма делает ее своего рода невидимой для ПЦР-тестов.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Дагестана Кубатай Масуев предупредил о появлении новых мутаций коронавируса после "Омикрон"-штамма. Он объяснил, что штамм развивался в организме человека со слабым иммунитетом и циркулировал в крови продолжительное время. Аналогичный процесс может произойти и с другим заболевшим COVID-19.

За последние сутки в России подтвердили 31 252 новых случая коронавируса. В 5 037 (16,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Чукотском автономном округе, Ульяновской области и Забайкальском крае.

Тест-системы для выявления "Омикрона" подорожают до 30%

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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