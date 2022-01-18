Врач предупредил о новых мутациях коронавируса после "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный внештатный пульмонолог Минздрава Дагестана Кубатай Масуев предостерег о появлении новых мутаций коронавируса после "Омикрон"-штамма. Об этом он рассказал в эфире РГВК "Дагестан".
"Конечно, это не последняя мутация, вирусы мутируют постоянно. Я не могу предвидеть, в какую сторону пойдет очередная мутация этого вируса", – отметил эксперт.
Масуев объяснил, что "Омикрон" развивался в организме человека со слабым иммунитетом, причем циркулировал в крови продолжительное время. Аналогичный процесс может произойти и с другим заболевшим COVID-19.
Пульмонолог также добавил, что в декабре на территории Дагестана не было случаев заражения "Омикрон"-штаммом. При этом после новогодних каникул в больницы региона стали поступать пациенты с симптомами, похожими на новый вариант коронавируса.
В России за последние сутки выявили 31 252 новых случая COVID-19. Из них 16,1% были лишены клинических проявлений, характерных для коронавируса.
В Москве выявили 8 342 случая коронавируса
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