Врач предупредил о новых мутациях коронавируса после "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Дагестана Кубатай Масуев предостерег о появлении новых мутаций коронавируса после "Омикрон"-штамма. Об этом он рассказал в эфире РГВК "Дагестан".

"Конечно, это не последняя мутация, вирусы мутируют постоянно. Я не могу предвидеть, в какую сторону пойдет очередная мутация этого вируса", – отметил эксперт.

Масуев объяснил, что "Омикрон" развивался в организме человека со слабым иммунитетом, причем циркулировал в крови продолжительное время. Аналогичный процесс может произойти и с другим заболевшим COVID-19.

Пульмонолог также добавил, что в декабре на территории Дагестана не было случаев заражения "Омикрон"-штаммом. При этом после новогодних каникул в больницы региона стали поступать пациенты с симптомами, похожими на новый вариант коронавируса.

В России за последние сутки выявили 31 252 новых случая COVID-19. Из них 16,1% были лишены клинических проявлений, характерных для коронавируса.

