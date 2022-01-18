Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 63,9%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала текущий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ.

"Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации уже составляет 63,9%", – заявила представитель кабмина.

Голикова уточнила, что в четырех регионах страны показатель достигает 80%. К ним относятся Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ.

На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ вице-премьер добавила, что в настоящий момент "Омикрон"-штамм выявлен у 1 682 пациентов.

Также Голикова объявила о сокращении срока карантина по коронавирусу до 7 дней. Данное решение было принято в рамках оптимизации подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан страны.

Всего в России выявили 31 252 новых случая COVID-19. Из них 16,1% были лишены клинических проявлений, характерных для коронавируса.

