Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составил 63,9%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала текущий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ.
"Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации уже составляет 63,9%", – заявила представитель кабмина.
Голикова уточнила, что в четырех регионах страны показатель достигает 80%. К ним относятся Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ.
На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ вице-премьер добавила, что в настоящий момент "Омикрон"-штамм выявлен у 1 682 пациентов.
Также Голикова объявила о сокращении срока карантина по коронавирусу до 7 дней. Данное решение было принято в рамках оптимизации подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан страны.
Всего в России выявили 31 252 новых случая COVID-19. Из них 16,1% были лишены клинических проявлений, характерных для коронавируса.
В Москве выявили 8 342 случая коронавируса
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