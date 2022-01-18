Мишустин выразил обеспокоенность из-за распространения "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Новый штамм коронавируса "Омикрон", стремительно распространяющийся по всему миру, не может не беспокоить Россию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"В европейских странах диагноз COVID ежедневно ставят сотням тысяч людей. За миллион зашкаливало это число в США. Такие цифры нас не могут не беспокоить, ведь "Омикрон" пришел и в Россию", – сказал премьер.

При этом Мишустин подчеркнул, что в России рост заболеваемости коронавирусом пока не привел к резкому увеличению числа госпитализированных.

"Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как в ситуации с "Дельтой". Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм, надо быть готовыми к любому развитию событий", – сказал Мишустин.

За последние сутки в России подтвердили 31 252 новых случая коронавируса. В 5 037 (16,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Чукотском автономном округе, Ульяновской области и Забайкальском крае.

