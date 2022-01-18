Собянин рассказал о готовности системы здравоохранения к возможному росту госпитализаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве сохраняется "горячий резерв" свободных коронавирусных коек на случай ухудшения ситуации. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, на предыдущей неделе количество выявленных случаев заболевания коронавирусом выросло с 2 800 до 5 700 в день, а сегодня этот показатель вырос до 8 000.

"Но при этом число госпитализаций остается сравнительно небольшим. Если летом – осенью 2021 года при 5 000 положительных тестов в Москве госпитализировали примерно 1 500 человек, то сейчас – 750–800 человек в день", – подчеркнул мэр Москвы.

Собянин выразил надежду, что эта тенденция сохранится. Однако, по его словам, из-за быстрого распространения "Омикрон"-штамма резко возрастает нагрузка на амбулаторное звено.

"Чтобы поликлиники могли справиться с возросшей нагрузкой, мы значительно увеличили количество дежурных врачей. Они работают ежедневно, без выходных", – отметил Собянин.

Он рассказал, что в поликлиниках принимают необходимые меры, чтобы разделить потоки здоровых пациентов и людей с симптомами ОРВИ и COVID-19. Собянин также напомнил, что в случае появления симптомов лучше обратиться без записи в поликлинику и дождаться приема дежурного врача.

Ранее Собянин сообщил, что штамм коронавируса "Омикрон" уже доминирует в Москве и Подмосковье. По его словам, опыт других стран свидетельствует о том, что штамм "Омикрон" намного заразнее "Дельты". При этом в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме. Однако число госпитализаций остается сравнительно небольшим.