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Общество

15:03

Оперштаб сообщил о снижении процента госпитализированных с COVID-19 в Москве

общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Процент госпитализированных граждан с диагностированным коронавирусом в Москве остался на прежнем уровне. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

"...уровень госпитализаций практически не изменился и остается на прежнем уровне: ежедневно в городские стационары госпитализируют 750–800 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией", – указано в сообщении.

В Оперштабе отметили, что рост случаев заражения коронавирусом на минувшей неделе составил 99%. При этом прирост случаев госпитализации составил всего 8%. В совокупности за прошедшую неделю в больницы были доставлены 5,5 тысячи человек, неделей ранее – 5,1 тысяча.

По информации Оперштаба, процент госпитализированных от общего числа заболевших коронавирусом уменьшился почти в 1,5 раза (на 46%). В последнюю неделю данный показатель был равен 12,5%, неделей ранее – 23%.

За последние сутки в Москве подтвердили 8 342 новых случая COVID-19. Госпитализирован 821 пациент. По информации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в столице доминирует "Омикрон"-штамм коронавируса.

В Москве выявили 8 342 случая коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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