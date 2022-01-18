В Москве выявлено 8 342 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в Москве выявили 8 342 новых случая COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В столице за сутки госпитализирован 821 человек. На ИВЛ находятся 507 пациентов. При этом после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1 838 человек.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 911 329", – говорится в сообщении.

Скончались за минувшие 24 часа 69 человек с коронавирусом.

За последние сутки в России подтвердили 31 252 новых случая коронавируса. В 5 037 (16,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Чукотском автономном округе, Ульяновской области и Забайкальском крае.

