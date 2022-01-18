Больничные в РФ будут оформлять заочно на фоне роста заболеваемости COVID-19

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Больничные листки на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России будут оформлять заочно. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости", – заявила она на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что возможность закрытия электронного больничного без посещения поликлиники в настоящее время прорабатывается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение локдауна из-за COVID-19 в масштабах всей страны. Песков подчеркнул, что от региона к региону ситуация с COVID-19 может меняться из-за распространения штамма "Омикрон".

До этого заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов не исключил, что в городе могут ввести новые антиковидные ограничения в случае, если система здравоохранения будет перегружена на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон".