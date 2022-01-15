Столичный общепит рассчитывает избежать закрытия в случае новых ограничений – омбудсмен

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Московские кафе и рестораны надеются избежать закрытия в случае новых антиковидных ограничений на фоне распространения коронавируса. Об этом в беседе с РИА Новости заявил общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.
"Разговоры идут (о закрытии. – Прим. ред.), безусловно, но все ждут, что будет. <...> Вместе со страной столица входила и выходила из ограничений (в прошлые волны. – Прим. ред.), но каких-то своих ограничений не вводила. Поэтому мы надеемся и на этот раз проскочить", – сказал он.
Омбудсмен напомнил, что любой локдаун дорого обходится столичным властям, поскольку из-за падения выручки падают и налоговые поступления в городской бюджет, к тому же Москва субсидирует бизнес, в частности, ресторанный, что приводит к дополнительным финансовым потерям для бюджета.
Помимо этого, продолжил Миронов, сегодня Москва при введении новых ограничительных мер ориентируется не на число заболевших, а на коечный фонд, который, как показывает мировая практика, не всегда заполняется. Это дает бизнесу некоторую надежду.
Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов не исключил, что в городе могут ввести новые антиковидные ограничения в случае, если система здравоохранения будет перегружена на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон". При этом он не уточнил, какие конкретно шаги московские власти планируют предпринять на этот раз, отметив лишь, что системы жизнеобеспечения города и столичные предприниматели уже научились работать в условиях ограничений.
Власти Москвы могут ввести новые ограничения из-за "Омикрон"-штамма коронавируса
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