В Москве могут ввести новые ограничения из-за штамма "Омикрон" – Ефимов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве могут ввести новые антиковидные ограничения в случае, если столичная система здравоохранения будет перегружена на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы безусловно будем прибегать к ним (ограничениям. – Прим. ред.), в случае, если такая необходимость возникнет, только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений", – сказал он, объяснив, что соответствующие решения будут приниматься на основании показателей госпитализации и числа заболевших.

Заммэра напомнил, что в прошлые волны коронавируса Москва вводила ограничения параллельно с другими регионами, что позволяло быстро и "практически безболезненно" улучшить эпидемиологическую ситуацию. Какие конкретно шаги столичные власти планируют предпринять в этот раз, Ефимов не уточнил, однако отметил, что соответствующие механизмы уже были неоднократно отработаны.

Системы жизнеобеспечения города и столичные предприниматели уже научились работать в условиях ограничений, заключил чиновник.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на штамм "Омикрон" приходится до 30% случаев заражения коронавирусом в Москве. До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день в России зафиксировано 698 случаев "Омикрона", большинство из которых приходится на столицу.

Сергей Собянин между тем предупредил, что рост заболеваемости COVID-19 ожидается в столице в течение 7–10 дней. Это может оказаться для Москвы наиболее тяжелой волной коронавируса с начала пандемии, подчеркнул мэр.

