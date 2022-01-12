В РФ выявлено 698 случаев заражения штаммом "Омикрон"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России выявлено 698 случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, наибольшее число заразившихся зафиксировано в столичном регионе.

"Большая часть этих случаев приходится на Московский регион, мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма", – сказала Голикова.

По данным ВОЗ, наибольшему риску при заражении штаммом коронавируса "Омикрон" подвержены пожилые люди, лица с сопутствующими заболеваниями, а также те, кто не прошел вакцинацию от COVID-19.

Ранее врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов предположил, что штамм коронавируса "Омикрон" в 2022 году станет наиболее распространенным на Земле, однако начнет стремительно терять свои позиции еще до конца года.

По мнению специалиста, судьба "Омикрона" окажется похожей на историю штамма "Дельта", который в 2021 году стал доминирующим, но к концу года пережил падение.