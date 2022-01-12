В ВОЗ зафиксировали максимальное число заражений COVID-19 за неделю

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

За прошедшую неделю в мире коронавирусом заразились свыше 15 миллионов человек, это максимальное значение с начала пандемии, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Число новых случаев COVID-19, зафиксированных с 3 по 9 января, по сравнению с предшествующей неделей выросло на 55%. Увеличение числа зараженных отметили в пяти из шести регионов ВОЗ.

Наибольшее количество выявленных случаев относится к Юго-Восточной Азии (+418%) и Западно-Тихоокеанскому региону (+122%).

Ранее директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что пандемия коронавируса продлится до тех пор, пока один из штаммов SARS-CoV-2 не вытеснит все остальные.

Он полагает, что это может произойти в течение года. По мнению специалиста, COVID-19 постепенно станет сезонным заболеванием, и тогда вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок.

