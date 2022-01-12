Врач предсказал падение "Омикрона" в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Штамм коронавируса "Омикрон" в 2022 году станет наиболее распространенным на Земле, однако начнет стремительно терять свои позиции еще до конца года, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.
По мнению специалиста, судьба "Омикрона" окажется похожей на историю штамма "Дельта", который в 2021 году стал доминирующим, но к концу года пережил падение.
"Все было вокруг этого одного штамма. Я думаю, что, наверное, в 2022 году будет восхождение и падение "Омикрона", – выразил мнение Водовозов.
Он отметил, что последствия широкого распространения и последующего спада "Омикрона" пока сложно предугадать, как и то, какой именно патоген его может сменить в конечном итоге. При этом Водовозов подчеркнул, что полное исчезновение штамма "Омикрон" в 2022 году невозможно – он сохранится и продолжит эволюционировать в странах с низким уровнем иммунизации населения.
"Население планеты у нас привито только где-то на 50%, но это очень неравномерно. Один из чемпионов мира – Южная Америка, где привиты больше 63%. Но в Африке, например, привиты где-то 8% населения. Такая ситуация для коронавируса – это то, что надо", – добавил специалист.
Водовозов пояснил, что за счет этого коронавирус будет уходить с территорий с высоким процентом вакцинированных туда, где сохраняется большое количество чувствительных к нему людей. Специалист подчеркнул, что вакцинация является единственным способом снижения риска заражения и предотвращения тяжелой формы COVID-19.
Ранее основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс выразил мнение, что появление в 2022 году более заразного штамма коронавируса маловероятно. Он предположил, что многие люди получат иммунитет от коронавируса на ближайший год благодаря штамму "Омикрон".
Вакцину "КовиВак" могут модифицировать под "Омикрон"
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