В Центре Чумакова рассказали, сколько еще продлится пандемия

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пандемия коронавируса продлится до тех пор, пока один из штаммов SARS-CoV-2 не вытеснит все остальные. Это может произойти в течение года, заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

"Еще год ждет экстренной ситуации, пока мы все-таки не дойдем до того "Омикрона", который вытеснит всех остальных, и существующие вакцины будут с ним справляться", – сказал он.

По его словам, COVID-19 постепенно станет сезонным заболеванием, и тогда вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок – прививаться от него будут раз в год также, как от гриппа.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что пятая волна коронавируса может начаться в России в конце января или начале февраля. По его словам, на этот раз количество зараженных может превысить прошлые максимумы.

