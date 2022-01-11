В Центре Чумакова рассказали, сколько еще продлится пандемия

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Пандемия коронавируса продлится до тех пор, пока один из штаммов SARS-CoV-2 не вытеснит все остальные. Это может произойти в течение года, заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.
"Еще год ждет экстренной ситуации, пока мы все-таки не дойдем до того "Омикрона", который вытеснит всех остальных, и существующие вакцины будут с ним справляться", – сказал он.
По его словам, COVID-19 постепенно станет сезонным заболеванием, и тогда вакцинация от коронавируса войдет в календарь прививок – прививаться от него будут раз в год также, как от гриппа.
Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что пятая волна коронавируса может начаться в России в конце января или начале февраля. По его словам, на этот раз количество зараженных может превысить прошлые максимумы.
Эпидемиолог рассказал, может ли "Омикрон"-штамм привести к росту заболеваемости
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