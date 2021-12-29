В РФ создали тест, способный отличить переболевших от не болевших COVID-19

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Группа иммунологов НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработала препарат для массового тестирования населения на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу, сообщает "Газета.ру".

Кожный тест получил название "КоронаДерм PS". По процедуре он напоминает реакцию Манту или Диаскин-тест. С помощью него можно отличить переболевших COVID-19 от неболевших, также можно делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации.

Разработчики обещают, что кожный тест будет объективнее анализа на антитела. Разработка уже прошла доклинические испытания. Ее передали для регистрации в Минздрав РФ.

Медики напомнили, что наличие или отсутствие антител к коронавирусу не является определяющим показателем, чтобы точно понять, защищен ли человек от вируса. Иногда при наличии антител можно заразиться повторно либо же можно вообще не заболеть, несмотря на отсутствие антител.

В этом случае специалисты говорят об отсутствии или наличии Т-клеточного иммунитета. Тест "КоронаДерм PS" как раз создан, чтобы определить это.

"Процедура тестирования должна стать рутинной, дать в руки медицине реальный объективный инструмент, с помощью которого можно будет делать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации", – рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик Арег Тотолян.

Он рассказал, что идея создания простого в использовании и дешевого кожного теста пришла группе иммунологов под руководством Андрея Симбирцева, когда они исследовали популяционный иммунитет.

Тотолян также сообщил, что испытания будут проводиться на взрослых, на них же и будет применяться аппарат, а после соответствующих клинических испытаний применять его смогут и дети.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия занимает лидирующие места по охвату тестированием на коронавирус. Она уточнила, что на сегодняшний день по общему количеству РФ находится на четвертом месте.

Попова сообщила, что в России за последние полтора года в 30 раз увеличилось количество проведенных тестирований на коронавирус. По ее словам, данный показатель продолжит увеличиваться, поскольку в стране, помимо ПЦР-тестирований, запускается производство экспресс-тестов.

До этого Попова сообщила о создании в России новой тест-системы для выявления штамма коронавируса "Омикрон". По ее словам, сегодня эта система тестируется в ЮАР, куда специалисты Роспотребнадзора и Минздрава прибыли по поручению Владимира Путина.