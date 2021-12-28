РФ занимает лидирующие места по охвату тестированием на COVID-19 – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия занимает лидирующие места по охвату тестированием на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она уточнила, что на сегодняшний день по общему количеству РФ находится на четвертом месте.
Ранее Попова сообщила, что в России за последние полтора года в 30 раз увеличилось количество проведенных тестирований на коронавирус. По ее словам, данный показатель продолжит увеличиваться, поскольку в стране, помимо ПЦР-тестирований, запускается производство экспресс-тестов.
До этого Попова сообщила о создании в России новой тест-системы для выявления штамма коронавируса "Омикрон". По ее словам, сегодня эта система тестируется в ЮАР, куда специалисты Роспотребнадзора и Минздрава прибыли по поручению Владимира Путина.
В РФ создали тест, распознающий штамм "Омикрон"
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